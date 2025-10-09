إعلان

بوتين يقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط طائرة ركاب أذرية العام الماضي

كتب : مصراوي

04:39 م 09/10/2025

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ب)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الروسية كانت السبب وراء إسقاط طائرة ركاب أذرية في ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا، في أول اعتراف له بالمسؤولية عن الحادث.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه رئيس أذربيجان إلهام علييف في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث يحضران معا قمة تجمع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذرية في 25 ديسمبر 2024، أثناء رحلة من باكو إلى جروزني، العاصمة الإقليمية لجمهورية الشيشان الروسية.

وأعلنت السلطات الأذرية أن الطائرة أُصيبت عن طريق الخطأ بنيران من الدفاعات الجوية الروسية، ثم حاولت الهبوط في غرب كازاخستان عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا على متنها.

وقدم بوتين اعتذارا للرئيس الأذري، إلهام علييف، عما وصفه بـ "الحادث المأساوي"، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بالمسؤولية.

فلاديمير بوتين الدفاعات الجوية إسقاط طائرة إسقاط طائرة ركاب









