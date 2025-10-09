إعلان

بـ"تسلم الأيادي".. احتفالات في غزة باتفاق وقف إطلاق النار- فيديو

كتب : مصراوي

03:28 م 09/10/2025

احتفالات في غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

احتفل الفلسطينيون في جميع مدن قطاع غزة، اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ.

وظهر عدد من الشبان الفلسطينيين خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، خلال احتفالهم على أنغام "تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي" المصرية، بينما يهتفون بالتحية لمصر التي تستضيف المفاوضات.

ووجه الشبان التحية للشعب المصري، قائلا: "الله يصبحكم بالخير.. على راسنا الشعب المصري".

وفي مدينة خانيونس جنوبي غزة، انطلقت صيحات الغناء في الشوارع احتفالا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالات في غزة وقف إطلاق النار قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)