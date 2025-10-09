بـ"تسلم الأيادي".. احتفالات في غزة باتفاق وقف إطلاق النار- فيديو

مصراوي

احتفل الفلسطينيون في جميع مدن قطاع غزة، اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ.

وظهر عدد من الشبان الفلسطينيين خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، خلال احتفالهم على أنغام "تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي" المصرية، بينما يهتفون بالتحية لمصر التي تستضيف المفاوضات.

ووجه الشبان التحية للشعب المصري، قائلا: "الله يصبحكم بالخير.. على راسنا الشعب المصري".

وفي مدينة خانيونس جنوبي غزة، انطلقت صيحات الغناء في الشوارع احتفالا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساء