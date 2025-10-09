إعلان

قيادي بحماس: نتنياهو فشل في استعادة أسراه بالقوة و كسر مقاومتنا

كتب : مصراوي

11:29 ص 09/10/2025

حماس

غزة- ( د ب أ)

أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي اليوم الخميس أن "اتفاق وقف إطلاق النار ليس منّة من أحد، بل ثمرة صمود أسطوري قدمه شعبنا ولا سيما المجاهد في غزّة، ونتيجة تضحيات جسام وبطولات صنعت ملحمةَ السابع من أكتوبر 2023".

ونقلت شبكة "قدس" الفلسطينية اليوم عن مرداوي قوله إن "ما عجز الاحتلال عن فرضه بالإبادة والتجويع، فشل في انتزاعه على طاولة المفاوضات".

وأضاف :"فشل نتنياهو وحكومته الفاشية في تهجير شعبنا وبقي على أرضه ينتظر عودة باقي جسده في الشتات، وفي استعادة أسراهم بالقوة، وفي كسر مقاومتنا، وسيفشلون في فرض أجنداتهم ومخططاتهم على أرضنا ومقدساتنا".

وأكد أن "غزّة (مقبرة الغزاة) انتصرت بثباتها ووحدتها، وفرضت إرادتها على العدو المتغطرّس".

حركة حماس حماس اتفاق حماس وإسرائيل محمود مرداوي نتنياهو

