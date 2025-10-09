إعلان

ترامب: قد ألقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي في الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:14 ص 09/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه من المرجح أن يذهب إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لإلقاء كلمة أمام الكنيست، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وعقب الإعلان عن توقيع اتفاق بين حماس وإسرائيل، قال ترامب إنه يوم عظيم لإسرائيل والعالم.

وذكر ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية "رائعة" مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير سعيد للغاية "كان عليه أن يكون كذلك، إنه إنجاز عظيم، لقد تضافرت جهود العالم للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الدول التي كانت معادية".

بعد المكالمة مع ترامب، صرّح نتنياهو بأنه دعا الرئيس الأمريكي لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرئيلي، ورد ترامب بأنه "سأفعل ذلك بالتأكيد إذا أرادو مني ذلك".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

