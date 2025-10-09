

وكالات

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بيانا توجيهيا فجر الخميس، بخصوص التنقل والتجول بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المكتب الحكومي في البيان: "في ضوء ما يتداول حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة".

وأهاب في بيانه بجماهير الشعب الفلسطيني عدم التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو في محيطهما، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الصفر.

وأكد المكتب، أن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، وأن وعي الشعب الفلسطيني وحرصه الدائم على التزام التعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.

ومع دخول اليوم الـ734 من الحرب على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء وحركة حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع، وفقا لروسيا اليوم.