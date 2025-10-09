وكالات

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثة بأنها كانت "مؤثرة وودية للغاية"، حيث هنأ القائدان كل منهما الآخر على ما وصفه بالـ "الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع الاتفاقية الخاصة بوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وجاء في البيان أن "نتنياهو شكر ترامب على كل جهوده وعلى قيادته العالمية، فيما هنأ ترامب نظيره الإسرائيلي على قيادته الحازمة والإجراءات التي قادها".

واتفق الزعيمان على "استمرار التعاون الوثيق بينهما"، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفقا لروسيا اليوم.