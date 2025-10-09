توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق وهو توقيع الاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "طوبى لصانعي السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع كلا من حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطة السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قال ترامب في بيان له اليوم الخميس: "فخور جدًا بأن أعلن أن إسرائيل وحركة حماس قد وقّعتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا، وهذا يعني أن جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم قريبًا جدًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي، دائم، وأبدي".

وأضاف: "سيُعامَل جميع الأطراف بإنصاف، إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية".