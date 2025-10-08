أردوغان: ترامب طلب من تركيا الضغط على حماس للموافقة على خطته

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من أنقرة التدخل لإقناع حركة حماس بالموافقة على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى تسوية مع إسرائيل.

وأوضح أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من أذربيجان، أن تركيا تجري اتصالات مباشرة مع قيادة حركة حماس، وتعمل على توضيح "النهج الأمثل" لمستقبل الدولة الفلسطينية في إطار الخطة التي يقترحها ترامب لإنهاء النزاع.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مسؤولين من بلاده شاركوا بالفعل في المفاوضات التي تُجرى في مصر، مؤكدًا دعم أنقرة الكامل للجهود الأمريكية، ومضيفًا أن ترامب طلب بشكل خاص من تركيا استخدام نفوذها لإقناع حماس بالموافقة على بنود الخطة.

وشدد أردوغان على أن أي رؤية لما بعد الحرب يجب أن تتضمن بقاء قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن يكون تحت إدارة الفلسطينيين أنفسهم، بحسب نص تصريحاته التي نشرها مكتبه، اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة وأيضًا في آخر مكالمة هاتفية جمعته بترامب، عرض التصور التركي للحل في فلسطين، وقال: "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي، فتحنا سريعًا قنوات الاتصال مع حركة حماس، وجاء ردّهم إيجابيًا؛ إذ أكدوا استعدادهم للسلام والانخراط في المفاوضات، دون تبني خطاب رافض، وهو ما أعتبره خطوة مهمة للغاية".

وأكد أردوغان في ختام تصريحاته دعم بلاده الكامل لمساعي واشنطن لإنهاء الحرب، مشددًا على أن أولوية تركيا في هذه المرحلة هي "تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".