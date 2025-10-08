إعلان

سي إن إن: حماس وإسرائيل حققتا تقدما خلال اليومين الأولين من المفاوضات

كتب : مصراوي

11:27 ص 08/10/2025

المفاوضات بين إسرائيل وحماس

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع، إن إسرائيل وحركة حماس حققتا "تقدمًا" خلال اليومين الأولين من المفاوضات في مصر.

وأضاف المصدر، أن وصول مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وقطر إلى شرم الشيخ اليوم، جاء كنتيجة مباشرة لذلك التقدم.

وأشار المصدر إلى أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف من المنتظر أن يلتقيا رئيس الوزراء القطري اليوم في شرم الشيخ.

وتهدف المحادثات إلى معالجة "التفاصيل المتبقية" ووضع آلية تنفيذ يتفق عليها جميع الأطراف.

وبدأ اليوم الثالث من المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة في الساعة 11 صباحًا بمدينة شرم الشيخ.

وسيشارك في مفاوضات اليوم رئيس الوزراء القطري، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر.

حركة حماس إسرائيل مفاوضات غزة

