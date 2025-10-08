روسيا قد تفقد 539 طائرة من أسطولها الجوي بحلول 2030.. ما السبب؟

موسكو - (د ب أ)

قال رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي (روسافياتسيا)، دميتري يادروف، إنه وفقا لأسوأ التوقعات قد يتم سحب 339 طائرة و200 مروحية من الأسطول الجوي الروسي بحلول 2030.

وأضاف المسؤول أن الأسطول الحالي المؤلف من 76 شركة طيران يؤدي 99 % من الرحلات ويبلغ إجماليه 1135 طائرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي المجمل، أشار يادروف إلى أن 1088 طائرة توجد في الخدمة الآن و47 لا تعمل.

وقال المسؤول "وفقا لأسوأ التوقعات، نقدر مع الخطوط الجوية أن نحو 339 طائرة سوف يتم إخراجها من الخدمة بحلول 2030. وتلك هي 230 طائرة محلية بينها طائرات تبلغ أعمارها 40 و50 و60 عاما و109 طائرات أجنبية. وعلاوة على ذلك، نخطط لإخراج 200 مروحية بشكل تدريجي من الخدمة وتشمل 190 مروحية محلية وعشر مروحيات أجنبية".