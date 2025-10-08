مصرع 4 أشخاص إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية



وكالات

لقي 4 أشخاص حتفهم بعدما انهار مبنى قيد الترميم في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية "آر تي في إي" صباح اليوم.

أكدت خدمات الطوارئ، أنه تم انتشال جميع الجثث، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

كان قد تم العثور على جثتين بين الأنقاض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد نحو عشر ساعات من وقوع الحادث، وفق ما صرح به عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا.

قالت "آر تي في إي"، إن جثتين أخريين تم العثور عليهما وانتشالهما قبيل الساعة الثالثة فجر الأربعاء.

كانت السلطات أعلنت في البداية فقدان 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، تبين لاحقا أنها المهندسة الرئيسية المشرفة على المشروع.

كما أصيب 3 عمال في الحادث، أحدهم بكسر في الساق واثنان بجروح طفيفة، وفق ما ذكرت السلطات، وفقا لروسيا اليوم.