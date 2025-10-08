بولندا: 26 ألف أوكراني حصلوا على الجنسية خلال 5 سنوات



وكالات

أعلن السفير الأوكراني لدى بولندا فاسيل بودنار، أن 26 ألف مواطن أوكراني حصلوا على الجنسية البولندية خلال السنوات الـ5 الماضية.

قال بودنار: "من عام 2019 إلى عام 2024، حصل 26 ألف شخص على الجنسية"، موضحا أن "نحو 1.5 مليون مواطن أوكراني يعيشون حاليا في بولندا".

أشار إلى أن التشريع الأوكراني أصبح أكثر ليبرالية في الآونة الأخيرة، وبات يسمح لمواطني البلاد بالحصول على جنسية مزدوجة، وفقا لروسيا اليوم.

في وقت سابق، صرح النائب البولندي سلافومير مينتزن، أن بولندا لا يمكن أن تسمح للأوكرانيين بأن يصبحوا أعضاء في البرلمان"، ودعا إلى وقف منحهم الجنسية البولندية.