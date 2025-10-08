اليوم.. الرئيس الروسي يبدأ زيارة دولة إلى طاجيكستان



وكالات

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زيارة إلى طاجيكستان بمستوى زيارة دولة، وهو أعلى مستوى وفق البروتوكول الدبلوماسي.

ويبدأ برنامج الرئيس مساء 8 أكتوبر، بوضع إكليل من الزهور عند نصب إسماعيل السماني، الذي يعتبر مؤسس أول دولة طاجيكية، يلي ذلك مأدبة عشاء غير رسمية بحضور الرئيسين فلاديمير بوتين وإمام علي رحمون.

وفي صباح اليوم التالي، الخميس 9 أكتوبر، ستُعقد مراسم الاستقبال الرسمي في قصر الأمم في دوشنبه، مع تقديم وفدي البلدين والتقاط صورة جماعية.

بعد ذلك، يتضمن الجدول محادثة بين بوتين ورحمون وجها لوجه ومفاوضات ثنائية بمشاركة وفود موسعة. من المخطط مناقشة جميع مجالات التعاون، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا في جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: "من المتوقع أن يوقع الرئيسان في ختام المفاوضات بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي وسيحدد البيان معالم جديدة للتفاعل الروسي الطاجيكستاني".

بعد ذلك، سيتبادل الوفدان الوثائق الموقعة، وسيلقي الرئيسان بيانين للإعلام بعد ذلك، وكما أعلن الكرملين، سيقام حفل استقبال رسمي بمشاركة وفدي البلدين.

ويرافق بوتين إلى دوشنبه وفد مميز يضم أكثر من 20 شخصا بشكل عام، بينهم نائبا رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك ومارات خوسنولين، وفقا لروسيا اليوم.

كما سيزور طاجيكستان، وفقا لأوشاكوف، وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير العدل قسطنطين تشويتشينكو، ووزير الصناعة والتجارة أنطون أليخانوف، ووزير العمل أنطون كوتياكوف، ووزير التربية سيرغي كرافتسوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير النقل أندريه نيكيتين.

بالإضافة إلى هؤلاء، يضم الوفد رئيس قوات حرس الوطن فيكتور زولوتوف، ومدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، ورئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان آنا بوبوفا، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الروسية أليكسي ليخاتشوف، والمديرة العامة للمركز الروسي للتصدير فيرونيكا نيكيشينا، وآخرون.

وسيشارك بوتين في دوشنبه أيضا في اجتماعات متعددة الأطراف ففي 9 أكتوبر، ستعقد القمة الثانية "آسيا الوسطى - روسيا".

كما أفادت وزارة الخارجية الطاجيكستانية، سيجري مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير التفاعل متعدد الأوجه.

وسيكون تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والتحديات العابرة للحدود الأخرى في مركز الاهتمام.

ومن المخطط اعتماد بيان ختامي وخطة عمل مشتركة في ختام القمة.

وفي نفس اليوم، ستعقد في دوشنبه جلسة لمجلس وزراء خارجية دول رابطة الدول المستقلة.

وسيتبادل رؤساء الدوائر السياسية الخارجية، من بين أمور أخرى، وجهات النظر حول القضايا الراهنة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك ضمان الأمن والتنمية المستدامة وتنسيق الإجراءات في المنصات الدولية.

وفي 10 أكتوبر، ستعقد قمة رابطة الدول المستقلة في عاصمة الجمهورية، وسيجتمع في قصر الأمم تحت رئاسة رئيس طاجيكستان رؤساء روسيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وقيرجيزستان وتركمانستان وأوزبكستان، وكذلك رئيس وزراء أرمينيا.

وكان أمين عام رابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف قد أعلن سابقا أن القادة سينظرون في 19 قضية.

وقال إن القرارات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف تحتل مكانة مهمة بين الوثائق المخطط التوقيع عليها. ومن المخطط اعتماد برامج التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف للفترة 2026-2028، وتعزيز الأمن على الحدود الخارجية للفترة 2026-2030، ومفهوم التعاون العسكري حتى عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد القادة بيانا مشتركا حول التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود ووثائق أخرى.

كما ستُعرض للدراسة مسائل إنشاء تنسيق "رابطة الدول المستقلة+" ومنح منظمة شنغهاي للتعاون صفة مراقب في الرابطة.

وأشارت وزارة الخارجية الطاجيكستانية إلى أن اهتماما خاصا في القمة سوف يُولى لمزيد من تعميق الحوار السياسي، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وكذلك توسيع التعاون في المجالات الإنسانية والثقافية.

وقد تُعقد على هامش قمة رابطة الدول المستقلة اجتماعات ثنائية، بما في ذلك اجتماعات موجزة "وقوفا".

ولا يستبعد الكرملين أن يجري بوتين محادثة في دوشنبه مع رئيس أذربيجان إلهام علييف أيضا.

ومن المخطط أن يلخص الرئيس الروسي نتائج زيارته التي تستمر 3 أيام في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جميع الفعاليات.