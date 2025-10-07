إعلان

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق على إنهاء الحرب

كتب- محمد جعفر:

09:00 م 07/10/2025

ستيفن ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنهم متفائلون بوجود فرص للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع، مؤكدين أن ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم للموقع، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بعمل ممتاز، كما أن الضغط العسكري كان حاسما لجعل حماس أكثر براغماتية.

وتابع: على نتنياهو الآن أن يفهم أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم، وانضم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، إلى الحاضرين في الاجتماع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيفن ويتكوف جاريد كوشنر نتنياهو مفاوضات غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟