أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق على إنهاء الحرب

ذكر موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأنهم متفائلون بوجود فرص للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع، مؤكدين أن ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم للموقع، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بعمل ممتاز، كما أن الضغط العسكري كان حاسما لجعل حماس أكثر براغماتية.

وتابع: على نتنياهو الآن أن يفهم أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم، وانضم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، إلى الحاضرين في الاجتماع.