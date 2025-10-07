وكالات

قال مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين وأكد فيها على عزمه والتزامه بإعادة أبنائهم من غزة وإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

وكتب ترامب في رسالته: "نرسل أنا وميلانيا خالص شكرنا لمنتدى عائلات الأسرى والمفقودين على خطاب ترشيحكم للجنة جائزة نوبل للسلام".

وتابع الرئيس الأمريكي: "منذ الأحداث البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، والتي شهدت تمزيق العائلات، وانتزاع الأطفال من أحضان والديهم، وإطلاق النار على الأبرياء وقتلهم واغتصابهم، قررت إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، وضمان التدمير الكامل لحماس حتى لا تتكرر هذه الأعمال المروعة أبدًا. لقد حُفرت هذه المشاهد التي لا توصف في ذاكرتنا، ولن ننساها أبدًا"، وفق زعمه.

وأضاف ترامب: "لقد تأثرت إدارتي بأكملها بحقيقة أنه على الرغم من الألم والمعاناة التي لا يمكن تصورها بسبب قضاء عامين دون معرفة مكان أحبائك، فقد واصلتم سرد قصصهم والدفاع عنهم".

وأكد ترامب: "يرجى العلم أننا لا نزال ملتزمين بثبات برؤية نهاية لهذا الصراع وموجات معاداة السامية، في الداخل والخارج على السواء. وبصفتي رئيسا، فإنني أظل ملتزما بثبات باستعادة سياسة خارجية للسلام من خلال القوة، وسأعمل بلا كلل من أجلها، لإنهاء سنوات الحروب التي لا نهاية لها، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. ونحن نتصور وقتا ينتهي فيه الإرهاب وإراقة الدماء ذات يوم، بما في ذلك في الدول التي مزقتها عقود، إن لم يكن قرون، من الصراع".