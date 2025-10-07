إعلان

صحة غزة: 460 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم 154 طفلًا

كتب : مصراوي

04:59 م 07/10/2025

المجاعة في غزة

مصراوي


أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء وفاة 460 شخصًا جراء المجاعة وسوء التغذية، بينهم 154 طفلًا، خلال الفترة الماضية نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية الأساسية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه الحالات تعكس تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة الأطفال وكبار السن على حد سواء.

وحذّرت الوزارة من استمرار الوضع الحالي، مؤكدة أن أي تأخير في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات بشكل أكبر، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتفادي كارثة إنسانية أكبر.

