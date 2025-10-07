أوكرانيا: مقتل 1020 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

علن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو مليون و117 ألفا و360 فردا، من بينهم 1020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11238 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و23319 مركبة قتالية مدرعة، و33493 نظام مدفعية، و1516 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1224 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و67564 طائرة مسيرة، و3841 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63575 من المركبات وخزانات الوقود، و3973 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.