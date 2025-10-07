

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له: "أن الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأشار إلى أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 143 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 106 شهداء من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 65 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

وشدد على أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية يوم الإثنين 12 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب التقرير اليومي للشهداء، فقد جاء توزيع الشهداء حسب المناطق، ففي مدينة غزة 4 شهداء وفي وسط القطاع شهيد، وفي جنوب القطاع 7 شهداء، وفقا للغد.