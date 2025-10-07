خلال اتصالا هاتفيا.. العاهل الأردني يبحث تطورات خطة غزة مع ترامب



وكالات

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية -بترا- فقد أجرى الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تناول الاتصال أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية، مشددا على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب أية إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام.

وحذر من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس، وفقا للغد.

كما تناول الاتصال الدور المحوري للولايات المتحدة في الإقليم، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تحدثتُ اليوم مع ملك الأردن، وكان رائعًا أيضًا".

وأضاف: "لا أستطيع أن أتذكر أي دولة كانت سلبية بشأن هذا الأمر لهذا السبب يجب أن يحدث أعني، الجميع يريد حدوثه وعادةً عندما يريد الجميع، بمن فيهم حماس، حدوثه، فإنه سيحدث".