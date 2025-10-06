(د ب أ)

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم الإثنين، النتائج الأولية لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية.

وبحسب اللجنة، تنافس 1578 مرشحاً موزعين على خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً في مجلس الشعب من أصل 210 مقاعد، حيث يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع ثلثها مباشرة، في حين يُنتخب الثلثان الآخران، بحسب وكالة الأنباء السورية(سانا)وتليفزيون سوريا.

وحصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص على 12 مقعداً، وحماة على 12 مقعداً، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعداً، والقنيطرة على 3 مقاعد.

وأوضحت اللجنة أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين.

وبلغ عدد النساء اللواتي فزن في عضوية مجلس الشعب 6 نساء وهي نسبة 2%، من عدد الاعضاء.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، أن " 119 اسماً سورياً أفرزتها صناديق الاقتراع ولسنا بحاجة للمحاصصة بقدر حاجتنا إلى أشخاص قادرين على العمل والبناء.

وقال المحلل السياسي مؤيد غزالان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الانتخابات التي جرت أمس هي أول انتخابات نزيهة تمت بعد النصر وتسليم السلطة السياسية إلى الشعب، وهذا الأمر تم بشكل قياسي في حين بعض الدول احتاج الأمر ثلاث سنوات حتى وصلت إلى هذه المرحلة ".

وأضاف غزالان "مرت العملية الانتخابية في ثلاث محطات توافقية عبر الاجتماعات الأهلية ثم اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، والاعتراضات تمت عبر آليات كانت محددة ".

ويرى مراقبون أن الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد هي انتخابات من شأنها تؤدي إلى التقسيم المجتمعي وليس التوافق بدليل إقصاء المسيحيين الذي وصل منهم 2 ومن العلوية 2 ومن الأكراد ،3 وهذا ارقام لا تعكس التوافق بل تشير الى سيطرة السنة على البرلمان.

كان رئيس اللجنة العليا لانتخابات كشف، أن حصة المرأة لم تتجاوز 3% بعد عمليات فرز بطاقات الاقتراع، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.

وأعرب الأحمد عن أسفه نتيجة انخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب.

كانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد انطلقت صباح أمس الأحد في أغلب المحافظات السورية وهي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتم استبعاد ثلاث مناطق من الانتخابات، وهي السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة والرقة ذات الأغلبية الكردية، وذلك بسبب مخاوف أمنية وغياب السيطرة المركزية.