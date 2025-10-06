كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل المكالمة التي أجراها، اليوم الاثنين مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، "لقد أجريت هذا الصباح مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس البرازيلي لولا، لقد ناقشنا أشياء كثيرة، لكنها ركزت في الغالب على الاقتصاد والتجارة بين بلدينا".

وأضاف الرئيس الأمريكي:"سوف نجري المزيد من المناقشات، وسوف نجتمع معًا في المستقبل غير البعيد، في كل من البرازيل والولايات المتحدة".

واختتم ترامب بالتأكيد على نجاح المكالمة، قائلاً: "لقد استمتعت بالمكالمة بلداننا سوف تعمل بشكل جيد للغاية معًا!".