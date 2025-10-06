ما هي النقاط الخلافية الرئيسية في مفاوضات حماس وإسرائيل بالقاهرة؟

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس اليوم في مدينة شرم الشيخ تشهد تعقيدات كبيرة، وسط فجوات عميقة في مواقف الطرفين تعرقل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الجهود المكثفة المبذولة للتوصل لحل نهائي.

وتشير الصحيفة إلا أن المفاوضات تشهد مجموعة من النقاط الخلافية بين حماس وإسرائيل، أبرزها أن إسرائيل تشترط الإفراج الكامل عن جميع الأسرى قبل بدء أي هدنة، متمسكة بعدم الانسحاب من مواقعها داخل قطاع غزة، ومصرة على وضع آلية تضمن استمرار نزع سلاح الفصائل حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.

في المقابل، تطالب حماس بضمانات دولية لوقف إطلاق النار على المدى الطويل، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الأمنيين البارزين، فضلاً عن تعهد إسرائيلي بعدم استئناف الهجمات قبل التوصل إلى اتفاق شامل يحدد مستقبل القطاع.

وترى "معاريف"، أن جوهر الخلاف يكمن في تمسك كل طرف بورقة قوته؛ إذ تسعى حماس للاحتفاظ بأسرى إسرائيليين كورقة ضغط، بينما تعتبر إسرائيل السيطرة العسكرية على الأرض أداةً لا يمكن التنازل عنها، وتتمثل مهمة الوسطاء في إيجاد صيغة تتيح للطرفين تحقيق مكسب سياسي ملموس دون الظهور بمظهر الطرف المتنازل.

وتدرك الحكومة الإسرائيلية حساسية المرحلة المقبلة، إذ يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحقيق إنجاز سياسي سريع يحافظ على تماسك ائتلافه المهدد بالانقسام الداخلي، خصوصًا في ظل ضغوط من أحزاب اليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وسط تحذيرات محللين من أن أي تعثر أو فشل في المحادثات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية وتقويض شرعية العملية العسكرية.

ومن المقرر أن تعقد فرق التفاوض، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات مطوّلة في محاولة لصياغة مسودة أولية للاتفاق، وحتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة، فإن مجرد مشاركة وفد إسرائيلي في المحادثات المباشرة في مصر يعكس تحولًا في الاستراتيجية الإسرائيلية من الاعتماد الحصري على القوة العسكرية إلى البحث الجاد عن مخرج سياسي من الحرب.

وتؤكد الصحيفة أن المحادثات تُجرى وسط مراقبة أمريكية دقيقة، فيما نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة واضحة إلى الأطراف مفادها أن "التاريخ لن ينتظر كثيرًا".

يذكر أن محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين بدأت اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.