ألمانيا تؤكد: سنواصل الضغط لضمان أمن إسرائيل ووجودها

نقلت قناة الجزيرة عن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قوله إن بلاده ستواصل الضغط من أجل ضمان أمن إسرائيل ووجودها، مشددًا على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

أشار فاديفول، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، اليوم الاثنين، إلى أن المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والسجناء، وضبط النفس في الصراع العسكري، وإدخال الإمدادات إلى غزة.

وأضاف أنه يجب ألا يصبح عدد المتضررين في قطاع غزة كبيرا جدا، موضحًا أن "جميع القضايا الأخرى المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة معقدة للغاية، ولهذا السبب تحتاج أيضا إلى وقت".

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وقال كورنيليوس، خلال تصريحات لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني تحدث هاتفيا مع هرتسوج، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سريعًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر المتحدث أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأن ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس اليوم 6 أكتوبر 2025 لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.