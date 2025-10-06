إعلان

ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية وجنود البحرية يصفقون |فيديو

كتب- محمد جعفر:

06:28 م 06/10/2025
    ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية
    ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية (3)
    ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية
    ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية
    جنود البحرية الأمريكية
    جنود البحرية الأمريكية
    ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت 5 أكتوبر، بالذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية خلال حفل عسكري أقيم في قاعدة "نورفولك" البحرية بولاية فيرجينيا، مؤكّدًا أن قوة الأسطول الأمريكي تجعل "أعداء الولايات المتحدة يرتعدون عند رؤية أي سفينة بحرية تابعة له".

وخلال كلمته، حمّل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الإغلاق الحكومي الراهن، لكنه طمأن العسكريين بأن ذلك لن يؤثر على مستحقاتهم المالية، قائلًا: "رغم الإغلاق الذي تسبّب به الديمقراطيون، سنضمن حصول كل فرد في القوات المسلحة على كل قرش مستحق له، ولا داعي للقلق، فالدعم قادم وسيكون أكبر، لأنني أؤمن بالزيادات الشاملة لكل بحار ولكل جندي أمريكي".

ويأتي هذا الاحتفال بعد أشهر من مشاركته، في 14 يونيو الماضي، في عرض عسكري ضخم بالعاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، والذي تزامن مع عيد ميلاده الـ79 ويوم العلم، وشهد عروضًا ميدانية لعربات ومعدات عسكرية، ومسيرات بالزيين القديم والحديث، وألعابًا نارية، في رسالة جديدة تؤكد التزامه بدعم وتعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة.

