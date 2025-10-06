ترامب يرقص على متن حاملة طائرات أمريكية وجنود البحرية يصفقون |فيديو

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت 5 أكتوبر، بالذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية خلال حفل عسكري أقيم في قاعدة "نورفولك" البحرية بولاية فيرجينيا، مؤكّدًا أن قوة الأسطول الأمريكي تجعل "أعداء الولايات المتحدة يرتعدون عند رؤية أي سفينة بحرية تابعة له".

وخلال كلمته، حمّل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الإغلاق الحكومي الراهن، لكنه طمأن العسكريين بأن ذلك لن يؤثر على مستحقاتهم المالية، قائلًا: "رغم الإغلاق الذي تسبّب به الديمقراطيون، سنضمن حصول كل فرد في القوات المسلحة على كل قرش مستحق له، ولا داعي للقلق، فالدعم قادم وسيكون أكبر، لأنني أؤمن بالزيادات الشاملة لكل بحار ولكل جندي أمريكي".

ترامب يقوم برقصته الشهيرة في حاملة الطائرات يو إس إس جورج بوش الأب، وسط جنود البحرية الأمريكية : pic.twitter.com/g7Oy7sG93x — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 6, 2025

ويأتي هذا الاحتفال بعد أشهر من مشاركته، في 14 يونيو الماضي، في عرض عسكري ضخم بالعاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، والذي تزامن مع عيد ميلاده الـ79 ويوم العلم، وشهد عروضًا ميدانية لعربات ومعدات عسكرية، ومسيرات بالزيين القديم والحديث، وألعابًا نارية، في رسالة جديدة تؤكد التزامه بدعم وتعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة.