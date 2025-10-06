اجتاحت تعليقات المصريين الساخرة على منشور المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، الذي احتفل فيه بما أسماه "انتصار إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر"، منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال أدرعي، في منشوره: "السادس من أكتوبر: الحرب التي بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي وفتحت أبواب السلام".

ليرد عليه المصريون بتعليقات ساخرة، مذكرينه بـ"بيجامات الكستور" التي ارتداها الأسرى الإسرائيليين أثناء مغادرتهم مصر وتسليمهم لتل أبيب، والتي ظهروا بها أمام كاميرات التلفزيونات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما سخروا من خط بارليف، ونشرت بعض الحسابات صورة الرئيس الراحل أنور السادات بجوار رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، جولدا مائير، وكُتِب عليها تعليق طريف: "هو خط بارليف كان فودافون ولا إتصالات".

وسخر آخرون من عدم إقرار أفيخاي أدرعي بالهزيمة على يد الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر، وطالبوه بمراجعة التاريخ.