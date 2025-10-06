وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الحرب في غزة أضرت بمكانة إسرائيل على الساحة العالمية، مؤكدًا أن العزلة الدبلوماسية لتل أبيب تتزايد رغم محاولات واشنطن حماية حليفتها.

وأضاف روبيو، الأحد لبرنامج (فيس ذا نيشن) على قناة سي.بي.إس نيوز، أن إسرائيل تشهد تراجعًا واسعًا في الدعم داخل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) 6 مرات لحمايتها، في حين صوّتت غالبية الدول لصالح قرارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما أعتبر روبيو أن اعتراف قوى غربية مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية، مؤشر على تآكل الدعم لإسرائيل.

وأضاف "سواء كنت تعتقد أن ما حدث كان مبررًا أم لا، صحيحًا أم لا.. لا يمكنك تجاهل التأثير الذي تركته هذه الحرب على مكانة إسرائيل العالمية".

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ردًا على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية في مقابلة نُشرت السبت، قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوز حدود المعقول في غزة وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم في العالم. الآن سأعيد كل هذا الدعم".

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الأساسي لإسرائيل والداعم للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار العامين الماضيين، ورغم تعالي الأصوات الداعية لإنهاء هذه الحرب، فإن واشنطن صوتت 6 مرات في مجلس الأمن الدولي ضد وقف إطلاق النار.

وجاء أحدث فيتو أصدرته الولايات المتحدة سبتمبر الماضي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي كان يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وبرفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى القطاع المُحاصر.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الباقون، عددهم 14، لصالح القرار مما تسبب في انتقادات للولايات المتحدة.