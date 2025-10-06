بينهم الحية.. من سيحضر محادثات وقف إطلاق النار في غزة في مصر اليوم؟

وكالات

ستبدأ اليوم الإثنين، محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في شرم الشيخ بمصر، بحسب ما أفاد به مسؤول مصري وثلاثة مصادر إسرائيلية.

وتمثل هذه المفاوضات، المعروفة أيضًا باسم محادثات القرب، خطوة حاسمة في الانتهاء من اتفاق يعتمد على اقتراح الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار المكون من 20 نقطة.

وتستضيف شرم الشيخ، المدينة الواقعة على الحافة الجنوبية لشبه جزيرة سيناء، العديد من محادثات السلام على مر السنين.

وسيشارك في المفاوضات مفاوضون من الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس:

حماس: يرأس الوفد خليل الحية، كبير مفاوضي حماس، والذي ظهر في فيديو لأول مرة منذ محاولة اغتيال إسرائيل في الدوحة قبل نحو شهر.

إسرائيل: يغادر الوفد الإسرائيلي إلى مصر اليوم، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ويضم الوفد غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل، واللواء نيتسان ألون، رئيس وحدة الأسرى في الجيش، وممثلًا عن جهاز الأمن العام (الشاباك).

الولايات المتحدة: أرسل الرئيس دونالد ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى مصر لإجراء محادثات، بحسب مسؤولين أمريكيين.

لكن في السياق ذاته كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يشاركوا بمباحثات اليوم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن رئيس وفد إسرائيل، رون ديرمر، والمبعوثين الأمريكيين سينضموا للمحادثات غدًا إذا تحقق التقدم المطلوب.

وتبدأ اليوم الاثنين، محادثات مصيرية بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 20 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .