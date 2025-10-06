رئيس وفد إسرائيل والمبعوثان الأمريكيان يغيبون عن مفاوضات شرم الشيخ

وكالات

كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس وفد إسرائيل والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يشاركوا بمباحثات اليوم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شرم الشيخ بمصر.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن رئيس وفد إسرائيل، رون ديرمر، والمبعوثين الأمريكيين سينضموا للمحادثات غدًا إذا تحقق التقدم المطلوب.

وتبدأ اليوم الاثنين، محادثات مصيرية بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 21 نقطة" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه "لا يستطيع ضمان موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى".

وبحسب تقارير عربية، بدأت الحركة بجمع جثث القتلى الإسرائيلية استعدادًا لإطلاق سراحهم.

وأعلنت حماس أن الوسطاء تلقوا قائمة بجثث الأسرى والأحياء الذين سيُنقلون إلى إسرائيل.

لكن حماس ستطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة ووقف الطلعات الجوية فوق القطاع.

وتستعد حماس لمفاوضات تستمر لأكثر من أسبوع، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية روبيو بأن أمام حماس بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاقات.