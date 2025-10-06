

وكالات

تبدأ اليوم الاثنين، محادثات مصيرية بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 21 نقطة" التي وضعها الرئيس ترامب .

من الجانب الأمريكي، سيشرف على المحادثات مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتعرب الولايات المتحدة عن تفاؤلها بشأن فرص نجاح المحادثات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه "لا يستطيع ضمان موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب تقارير عربية، بدأت الحركة بجمع جثث القتلى الإسرائيلية استعدادًا لإطلاق سراحهم.

وأعلنت حماس أن الوسطاء تلقوا قائمة بجثث الرهائن والأحياء الذين سيُنقلون إلى إسرائيل.

لكن حماس ستطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة ووقف الطلعات الجوية فوق القطاع.

وتستعد حماس لمفاوضات تستمر لأكثر من أسبوع، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية روبيو بأن أمام حماس بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاقات.

بالإضافة إلى الخطوط التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي، تطالب حماس أيضًا بعدم تدخل إسرائيل في قائمة الأسرى، والإفراج عن 250 أسيرا، مما سيمنع إسرائيل من استخدام حق النقض ضد أسرى كبار مثل مروان البرغوثي.

في وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو، أنه تم الاتفاق على معظم تفاصيل الاتفاق، وأن الأمور اللوجستية لا تزال عالقة.

وأضاف: "تم الاتفاق على 90% من التفاصيل، لكن الأمور اللوجستية لا تزال بحاجة إلى عناية".