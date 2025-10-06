

وكالات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، أن إدارة ترامب أرسلت 300 فرد فيدرالي من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى بورتلاند بولاية أوريجون.

تأتي هذه الخطوة، التي يقول نيوسوم، إنه سيقاضي ترامب بسببها، بعد يوم من قيام قاضية اتحادية بمنع نشر القوات في أوريجون مؤقتا، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تثبت أن احتجاجات الهجرة في المنطقة لا يمكن التعامل معها من قبل إنفاذ القانون المحلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: "استخدم الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين في بورتلاند من أعمال الشغب والهجمات على إنفاذ القانون".

وانتقد مسؤولو الولاية والمحليون توجيه ترامب بإرسال قوات فيدرالية إلى المدينة ووصفوه بأنه غير ضروري وخطير.

ووصف نيوسوم في بيان، عمل الإدارة بأنه "إساءة مروعة للقانون والسلطة"، مشيرا إلى أن الأفراد في طريقهم الآن.

وأضاف: "هذا لا يتعلق بالسلامة العامة، بل يتعلق بالسلطة القائد الأعلى يستخدم الجيش الأمريكي كسلاح سياسي ضد المواطنين الأمريكيين".

تصاعد النزاع المرير بين ترامب وحاكم كاليفورنيا هذا الصيف عندما حشد الرئيس آلافا من قوات الحرس ومئات من مشاة البحرية استجابة للاحتجاجات في منطقة لوس أنجلوس.

في وقت سابق من هذا العام، أرسل ترامب أيضا أفراد الحرس إلى واشنطن العاصمة.

وكان قد هدد بشكل متكرر بإرسال قوات إلى شيكاغو - قبل أن يقرر في النهاية يوم السبت استدعاء 300 فرد من الحرس الوطني في إلينوي.

ومنحت القاضية الاتحادية كارين إميرجوت، التي عينها ترامب، السبت أمرا تقييديا مؤقتا أوقف نشر أفراد الحرس الوطني في أوريجون إلى بورتلاند، وفقا لروسيا اليوم.