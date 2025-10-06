

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قد يصبح المرشح الرئاسي القادم للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة.

أضاف روبيو: "حسنا، أعتقد أن المرشح الجمهوري القادم سيكون نائب الرئيس فانس، إذا قرر الترشح للمنصب إنه صديق عزيز لي، ويقوم بتنفيذ مهامه بشكل رائع".

شدد روبيو على علاقاته الجيدة مع فانس، ونوه بقيام علاقات عمل طيبة بينهما ضمن إدارة دونالد ترامب الحالية، وهو ما سيكون له تأثير مثمر على التعاون في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أود القول إنه توجد لدينا مجموعة عمل رائعة، ونحن جميعا نعمل لصالح الرئيس".

في نهاية شهر مايو الماضي، قدمت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية المؤثرة قائمة تضم سبعة مرشحين محتملين لخلافة ترامب في سباق ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2028، بما في ذلك نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور.

في وقت سابق، نفى دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC، التقارير التي تُفيد بأنه يعتزم الترشح لولاية ثالثة. وأوضح أنه سيغادر البيت الأبيض في نهاية ولايته الثانية ولن يسعى للعودة إلى المنصب المذكور، وفقا لروسيا اليوم.