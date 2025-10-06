وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا بعد شهر إذا لم تهاجم الولايات المتحدة منشآتها النووية.

وأوضح ترامب، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 250 لسلاح البحرية الأمريكية، إن واشنطن كانت تنتظر الهجوم على إيران منذ 22 عاما ولم يتجرأ أي رئيس أمريكي على القيام بذلك.

وحذّر ترامب، من أنه الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجددا إذا واصلت سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وفي يونيو الماضي، قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية باستخدام القاذفات الشبحية، حيث أسقطت عشرات نحو 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشآت فوردو ونظنز وأصفهان، خلال حرب الاثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران.