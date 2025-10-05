أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو وحماس للتوصل إلى اتفاق خلال أيام

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يضغطون على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة دون تأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب للصحفيين: "إنه اتفاق رائع لإسرائيل والعالم العربي، إنهم يتفاوضون حاليا، سيستغرق الأمر بضعة أيام وأسمع أن الأمور تسير على ما يرام. لا نحتاج إلى مرونة (في المفاوضات)، سيكون هناك دائما بعض التغييرات في الاتفاق".

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن حماس ستواجه "الإبادة الجماعية" في حال رفضت التخلي عن سلطتها في غزة.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن من المتوقع أن ينضم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر إلى المحادثات في مصر يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأوضح المسؤول الأمريكي، ان التقدم يبدو إيجابيا في الوقت الراهن "الجميع يبذلون جهودا لإنجاح المفاوضات، ويؤكدون ثقتهم في أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وأكد المسؤو، أن ويتكوف وكوشنر سيضغطان على الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق.