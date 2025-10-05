مصرع 44 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال

(أ ب)

لقي ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم في نيبال، اليوم الأحد، جراء انهيارات أرضية وصواعق برق وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، فيما أُبلغ عن فقدان خمسة آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن بين الضحايا نحو 37 شخصا في منطقة إيلام الجبلية شرقي البلاد، حيث جرفت الانهيارات الأرضية قرى بأكملها، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتشهد المنطقة، المتاخمة للهند والمشهورة بزراعة الشاي، هطول أمطار غزيرة منذ يوم الجمعة.

وقال بوهولاناث جوراجاي، المسؤول الإداري المساعد في إيلام، إن ستة أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم بعدما دمر انهيار أرضي منزلهم وهم نائمون.

واعاقت الأمطار الغزيرة جهود الوصول إلى القرى المتضررة، إذ جرفت الانهيارات العديد من الطرق أو أغلقتها. وأوضحت الحكومة أن المروحيات استخدمت لإجلاء المصابين ونقلهم للعلاج، فيما ساعدت القوات البرية في نقل السكان إلى مناطق أكثر أمانا.

كما سُجلت وفاة شخص آخر في انهيار أرضي بمقاطعة مجاورة، بينما قُتل ثلاثة أشخاص في مقاطعة أخرى إثر تعرضهم لصاعقة برق، فيما لقي ثلاثة آخرون حتفهم جراء فيضانات جنوب البلاد.

وكانت الحكومة قد أصدرت تحذيرا من هطول أمطار غزيرة في الأقاليم الشرقية والوسطى من السبت حتى الاثنين، وأغلقت الطرق السريعة الرئيسية.

كما أوقفت السلطات الجوية الرحلات الداخلية كافة يوم السبت بسبب الأمطار الكثيفة وضعف الرؤية، قبل أن تعيد فتحها اليوم الأحد.