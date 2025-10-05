بسبب مسيّرة حوثية.. تعطّل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الأحد، إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء إيلات عقب تسلل طائرة مسيرة، مشيرة إلى تعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة إلى المنطقة.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اعتراض مسيرة في سماء مدينة إيلات. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو اعترض في سماء إيلات مسيرة أطلقت من اليمن.