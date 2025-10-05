نتنياهو يضع شرطًا أساسيًا لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عنه.

وأكد نتنياهو: "لن ننتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب (الرئيس الأمريكي) قبل تنفيذ البند الأول وهو الإفراج عن كل الأسرى"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف: "لن يشارك أي ممثل عن حماس أو السلطة في إدارة قطاع غزة"، زاعمًا أن حكومته نجحت في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرج عن الأسرى بحلول المدة المحددة".

ووفق الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، فإن حركة حماس ستقوم بالافراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 (20 منهم أحياء) المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 72 ساعة.