إعلان

نتنياهو يضع شرطًا أساسيًا لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

كتب : مصراوي

02:43 م 05/10/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عنه.

وأكد نتنياهو: "لن ننتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب (الرئيس الأمريكي) قبل تنفيذ البند الأول وهو الإفراج عن كل الأسرى"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف: "لن يشارك أي ممثل عن حماس أو السلطة في إدارة قطاع غزة"، زاعمًا أن حكومته نجحت في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرج عن الأسرى بحلول المدة المحددة".

ووفق الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، فإن حركة حماس ستقوم بالافراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 (20 منهم أحياء) المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 72 ساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو خطة ترامب غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل