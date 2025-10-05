كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق سيطرة بغزة بعد انتهاء الحرب

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة ترامب التي ستنزع سلاح حماس وتجرد قطاع غزة من السلاح".

وتوقع كاتس، تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قريبًا، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق سيطرة بغزة "لحماية المستوطنات وسيعمل ضد أي تهديد".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف، مهددًا بأنه إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية "فسوف يستأنف (الجيش) إطلاق النار".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سبب التحول في موقف حماس هو شدة الضغط الذي تمارسه إسرائيل على مدينة غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القاهرة يوم غد الاثنين، وفق ما أفادت قناة "الجزيرة" نقلًا عن مصدر دبلوماسي مطلع.

وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن الوفد المفاوض لحماس يغادر العاصمة القطرية الدوحة الأحد إلى القاهرة تمهيدًا لمشاركته بالمفاوضات، فيما يتوجه الوفد القطري إلى القاهرة يوم الاثنين مع بدء المفاوضات الخاصة بتطبيق خطة ترامب.