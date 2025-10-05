مسؤول فلسطيني: إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد بالضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني اليوم الأحد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط استعماري جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال قوله إن "الاحتلال نشر عبر الإعلام العبري، مخططا يقضي بالاستيلاء على 35 دونما من أراضي القرية، تقع في الحوض رقم 10 بمنطقة "واد بروص" شمالي القرية.

وأوضح نزال أن "المخطط يهدف إلى بناء 58 وحدة استعمارية جديدة لصالح مستعمرة "متسبي يشاي"، المقامة على أراضي القرية".