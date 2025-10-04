وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، السبت، إن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إبقاء جيش الاحتلال في 3 مواقع بغزة لسنوات بما في ذلك محور صلاح الدين والمنطقة العازلة.

ونقلت القناة 13 العبرية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، قوله إنه من المتوقع أن تُصبح المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في غزة وفق خطته "حقيقة واقعة قريبا".

وأكد ترامب: "سيحدث ذلك، سيكون نجاحا مبهرا. إنه إنجاز كبير ورائع". وأضاف الرئيس الأمريكي: "الجميع متفق معي (حماس وإسرائيل).. سننجز الاتفاق على أكمل وجه".

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" اليوم السبت، قال ترامب إن اتفاق السلام في غزة بات قريبا، مؤكدا أنه سيواصل الدفع لإنهائه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ترامب: "قلت بيبي (نتنياهو)، إنها فرصتك للنصر. لم يمانع"، مضيفا "يجب أن يرضى نتنياهو بذلك، لا يملك خيارا آخر معي".

ذكر الموقع الأمريكي، أن ترامب تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الهاتف، يوم الجمعة، قبل إعلانه عن وقف الهجمات في غزة.

وأوضح ترامب، أن فريقه الرئاسي حذّره قبل مكالمته من تحفظات نتنياهو على خطة إنهاء الحرب، لكن الرئيس الأمريكي أوضح أن "نتنياهو وافق على المضي قدما".

وأكد ترامب، أن خطته حظيت بقبول واسع النطاق، إذ أيدتها جميع دول العالم "بيبي يؤيدها. حماس قطعت شوطا طويلا وتريد تنفيذها، الآن علينا إنهائها".

وأشار ترامب، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مفيدا للغاية في الضغط على حماس للمضي قدما في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مردفا: "لقد ساعد أردوغان كثيرا. إنه رجل صارم، لكنه صديقي وكان رائعا".

وكشف مسؤول أمريكي، أن ترامب تحدث هاتفيا مع أردوغان يوم الجمعة، قبل تلقيه رد حركة حماس، وطلب منه التأكد من أن حماس لن ترفض خطته، مضيفا: "ترامب قال لأردوغان: فعلت الكثير من أجلك والآن أحتاج منك أن تفعل هذا".

شدد ترامب في مقابلته مع "أكسيوس"، على أن الحرب في غزة عزلت إسرائيل على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن أحد أهدافه من إنهاء هذه الحرب هو استعادة إسرائيل مكانتها الدولية".

قال ترامب: "لقد ذهب نتنياهو بعيدا جدا، وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم الدولي. الآن سأستعيد كل هذا الدعم".