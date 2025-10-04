إعلان

بن غفير مهددًا نتنياهو: سننسحب من الحكومة إذا لم تُباد حماس بعد تحرير أسرانا

كتب : مصراوي

09:39 م 04/10/2025

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير محذّرا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لن يكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير الأسرى جميعا.

وأوضح بن غفير، أن إعادة الأسرى هدف مهم ولكن هدف الحرب الأساسي هو أن حماس لن تستطيع البقاء في الحكم، مضيفا "حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تُباد بشكل كامل".

وأشار بن غفير، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أنه أخبر نتنياهو أنه سينسحب هو وأعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف من الحكومة إذا بقيت حماس، مؤكدا أنه لن يكون "جزءا من هزيمة وطنية ستجلب العار الأبدي للعالم، وستصبح قنبلة موقوتة للمذبحة المقبلة".

إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو حماس إسرائيل

