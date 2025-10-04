تركيا: وصول 173 من نشطاء أسطول الصمود بعد ترحيلهم من إسرائيل

وكالات

أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، وصول طائرة تركية تقل 173 من ناشطي أسطول الصمود العالمي عقب ترحيلهم من إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء التركية، بأن الطائرة تقل 36 تركيا و137 من رعايا 12 دولة بينهم 23 ماليزيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، ترحيل 137 ناشطا ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى تركيا اليوم السبت.

وكتبت الخارجية الإسرائيلية في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" "تم اليوم ترحيل 137 محرضًا آخر من أسطول حماس–صمود إلى تركيا"، موضحة أن المبعدين هم مواطنون من الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة والأردن والكويت وليبيا والجزائر وموريتانيا وماليزيا والبحرين والمغرب وسويسرا وتونس وتركيا".

وأضافت: "هؤلاء الأفراد، الذين وصلوا تحت ستار “المساعدات الإنسانية،” أوضحوا - من خلال أفعالهم، ورفضهم لجميع مقترحات إسرائيل وإيطاليا واليونان لنقل المساعدات سلميا، والكمية الصغيرة من المساعدات التي حملوها بالفعل على قواربهم - أن هدفهم الحقيقي هو الاستفزاز في خدمة حماس، وليس المساعدات الإنسانية"، وفق زعمها.

وأكد البيان، أن "إسرائيل تسعى إلى الإسراع بترحيل جميع المحرضين (النشطاء).. مع ذلك، فإن بعضهم يعرقلون عمدا عملية الترحيل القانوني، ويفضلون بدلا من ذلك البقاء في إسرائيل"، وفق ادعائها.

وتابعت "في الوقت نفسه، أبدت العديد من الحكومات الأجنبية ترددها في قبول الرحلات الجوية التي من شأنها إعادة هؤلاء المحرضين.. مع ذلك، سيتم ترحيل جميع المشاركين في هذه الحيلة الدعائية في أسرع وقت ممكن".