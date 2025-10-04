غالبية اليهود الأمريكيين يرون إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

وكالات

أفاد استطلاع رأي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن %61 من اليهود الأمريكيين يرون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت "واشنطن بوست" في الاستطلاع الذي أجرته، إن 4 من كل 10 يهود أمريكيين يقولون إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني - معظمهم من النساء والأطفال، بينما أُصيب نحو 170 ألف شخص آخرين.

شنّت الطائرات الإسرائيلية الحربية، اليوم، 5 غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة بمدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن "طائرات مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين".