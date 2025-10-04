القاهرة تستضيف غدًا مفاوضات حاسمة بمشاركة وفود أمريكية وإسرائيلية



كتب- مصراوي

كشفت مصادر مصرية للتلفزيون العربي، أن جولة المفاوضات المقرر عقدها في القاهرة غدًا ستشهد مشاركة كل من: مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ويتكوف، وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، والسفير الإسرائيلي السابق في واشنطن ووزير الشؤون الاستراتيجية الحالي رون ديرمر، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، ووفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى.

وأوضحت المصادر التي نقل عنها التلفزيون العربي، أن المباحثات ستضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب، حيث ستسلم إسرائيل الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بهذه المرحلة خلال الاجتماعات.

وأضافت المصادر للتلفزيون العربي، أن مفاوضات القاهرة ستركز على وضع الآليات والقواعد اللازمة لضمان تنفيذ الخطة، وسط متابعة مصرية مكثفة لإنجاح المسار.

ووفق مصادر مطلعة على المحادثات التي أجراها نتنياهو الليلة الماضية قالت للقناة الـ13 العبرية، إن الرد من حماس فُسِّر بشكل مختلف في إسرائيل. وأضافت المصادر للقناة العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارًا سوى التعامل مع إعلان حماس كإشارة تسمح بفتح حوار".

ورغم التوتر الواضح مع الوسيط الرئيسي قطر، فإن البعثة الإسرائيلية لن تتوجه إلى الدوحة، بل ستُعقد المفاوضات في القاهرة. ويأتي ذلك رغم أن نتنياهو تحدث الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، واعتذر له عن القصف الذي استهدف الدوحة، متعهدًا بألا تنتهك إسرائيل سيادتها مرة أخرى، قائلاً إنه التزم بذلك أمام الرئيس الأمريكي.