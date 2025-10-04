حركة الجهاد الإسلامي "تؤيد" موافقة حماس على خطة ترامب



وكالات

أيدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حليفة حماس، رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قائلة "إنها تمثل موقف المقاومة الفلسطينية".

ومن المفترض أن تضيف موافقة الجهاد الإسلامي، زخماً سياسياً لرد حماس فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركتين في غزة.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".