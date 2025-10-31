إعلان

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ميفو هورون" شمال القدس

كتب : مصراوي

11:05 م 31/10/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ميفو هورون" شمال غربي القدس خشية عملية تسلل.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل تسلمت اليوم الجمعة، من الصليب الأحمر 3 جثامين، مؤكدة أنه تم نقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي.

ونقلت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت عن الصليب الأحمر، أنها نقلت 3 جثث إلى إسرائيل وسيتم التحقق من هويتها.

وفي وقت سابق، أكدت الصحيفة العبرية هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسلم جثث من حركة المقاومة الإسلامية حماس لعدد من أسراه في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القدس صافرات الإنذار إسرائيل ميفو هورون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا