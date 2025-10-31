صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ميفو هورون" شمال القدس

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ميفو هورون" شمال غربي القدس خشية عملية تسلل.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل تسلمت اليوم الجمعة، من الصليب الأحمر 3 جثامين، مؤكدة أنه تم نقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي.

ونقلت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت عن الصليب الأحمر، أنها نقلت 3 جثث إلى إسرائيل وسيتم التحقق من هويتها.

وفي وقت سابق، أكدت الصحيفة العبرية هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسلم جثث من حركة المقاومة الإسلامية حماس لعدد من أسراه في قطاع غزة.