غضب في إيطاليا بسبب هتافات فاشية أطلقها جناح الشباب في حزب ميلوني

03:40 م 31/10/2025

روما- (د ب أ)

أثار مقطع فيديو يظهر هتافات فاشية أمام مقر حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مدينة بارما، غضب المعارضة الإيطالية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "لا ريبابليكا" اليوم الجمعة، شبابا يغنون النشيد الفاشي (لا اهتم).

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الموقع الذي يقع في وسط بارما يستخدمه أيضا الشباب الوطني، الجناح الشبابي لحزب ميلوني اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن قيادة الحزب وضعت جناح الشباب تحت رقابة خاصة ردا على الفيديو.

وتم تسجيل مقطع الفيديو في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الذكرى السنوية لاستيلاء الفاشيين بقيادة بينيتو موسوليني على السلطة في عام 1922.

