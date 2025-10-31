إعلان

أربعة مصابين عقب انفجار في محطة وقود بألمانيا

كتب : مصراوي

12:27 م 31/10/2025

حريق - ارشيفية

كاستروب-راوكسل- (د ب أ)

أسفر حريق اندلع في ورشة داخل محطة وقود بمدينة كاستروب-راوكسل بمنطقة الرور الألمانية عن إصابة أربعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الجمعة إن انفجارا وقع في ورشة لإصلاح الشاحنات داخل المحطة خلال أعمال صيانة في ناقلة غاز مسال.

وأوضح المتحدث أن اثنين أصيبا بحروق تهدد حياتهما، وجرى نقلهما على متن مروحيات إلى مستشفيات، بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة.

وأضاف المتحدث أن المبنى تضرر بشدة، كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب منه.

وشوهدت سحابة دخان كثيفة تغطي أجزاء من المدينة. وقد باشرت فرق الإطفاء عملياتها في الموقع.

