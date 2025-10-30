دمشق- (د ب أ)

بدأت القوات الإسرائيلية، عمليات تجريف واسعة للأراضي صباح اليوم الخميس، في قرية بئر عجم بريف القنيطرة جنوبي سوريا، تمهيداً لاستكمال الطريق الذي يصل نقاطها العسكرية في المنطقة.

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر محلية في القنيطرة قولها: "إن قوات الاحتلال استقدمت 3 آليات مخصصة للحفر، وباشرت بتنفيذ أعمال تجريف غربي بئر عجم".

وشملت أعمال التجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وبعض المنازل المهجورة، كما شهدت قرية بئر عجم نزوح 5 عائلات إلى مدينة القنيطرة، من جراء مصادرة أراضيهم الزراعية والبدء بتجريفها. بحسب الموقع السوري.

وذكرت المصادر، أن تجريف غربي قرية بئر عجم، يهدف إلى استكمال مشروع شق شبكة الطرق الاستراتيجة، لربط النقاط العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح، والذي يعرف بمشروع طريق "سوفا 53".

وأشار موقع التليفزيون السوري إلى أن "قواعد الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تتوزع من نقطة قمة جبل الشيخ، إلى حوض اليرموك أقصى الريف الجنوبي مع محافظة درعا، ويبلغ عددها ثماني قواعد عسكرية في القنيطرة وقاعدة في درعا".