"ما أكون ولد أبوي".. وزير الداخلية الكويتي يتوعد محال الذهب المتعاملة بالنقد (فيديو)

كتب : مصراوي

02:06 م 30/10/2025

الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية الكويتي

وكالات

أطلق وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، بعدما أعلن بدء حملة موسعة تستهدف إغلاق جميع محال الذهب التي تعتمد في معاملاتها على الدفع النقدي، في إطار جهود الدولة لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتعزيز الرقابة المالية.

وخلال زيارته إلى ديوان الخليفة في منطقة الخالدية، شدد الوزير في حديث التُقط بالفيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على أن التعاملات النقدية في قطاع الذهب باتت ممنوعة، قائلًا بحزم: "ماكو محل ذهب يبيع كاش، وأي محل يبيع كاش راح نسكره، وإذا ما سكرته ما أكون ولد أبوي".

وجاء هذا الموقف بعد تقارير رسمية أشارت إلى أن بعض المتاجر تستخدم النقد في عمليات بيع خارج الإطار المصرفي، ما يثير شبهات تتعلق بغسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.

وأوضح الشيخ فهد أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة التعاملات التجارية.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية والبنك المركزي على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية لمراقبة جميع محال الذهب والمجوهرات، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بوسائل الدفع البنكية أو الإلكترونية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن أي متجر يواصل التعامل بالنقد سيُغلق فورًا وتُسحب رخصته، مشددًا على أن "القانون يُطبّق على الجميع بلا استثناء".

