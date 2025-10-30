وكالات

أقدم سائق توصيل في الصين على تسلّق جدار مبنى سكني مكوَّن من 4 طوابق دون استخدام أي معدات أمان، لإنقاذ طفل كان يتدلّى من شرفة منزل أسرته.

وأظهر مقطع مصوَّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة أثناء وصول السائق إلى الطفل في اللحظة الحاسمة، وتمكنه من الإمساك به وإنقاذه من السقوط.

وبعد نجاحه في عملية الإنقاذ، غادر السائق المكان بهدوء ليستأنف عمله في توصيل الطلبات، دون أن ينتظر توجيه الشكر أو الحصول على أي مكافأة.