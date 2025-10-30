إعلان

أثار تفاعلا كبيرا.. سائق يتسلق 4 طوابق لإنقاذ طفل ويعود لعمله في صمت (فيديو)

كتب : مصراوي

01:37 م 30/10/2025

سائق توصيل صيني يتسلق 4 طوابق لإنقاذ طفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أقدم سائق توصيل في الصين على تسلّق جدار مبنى سكني مكوَّن من 4 طوابق دون استخدام أي معدات أمان، لإنقاذ طفل كان يتدلّى من شرفة منزل أسرته.

وأظهر مقطع مصوَّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة أثناء وصول السائق إلى الطفل في اللحظة الحاسمة، وتمكنه من الإمساك به وإنقاذه من السقوط.

وبعد نجاحه في عملية الإنقاذ، غادر السائق المكان بهدوء ليستأنف عمله في توصيل الطلبات، دون أن ينتظر توجيه الشكر أو الحصول على أي مكافأة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق توصيل صيني إنقاذ طفل الصين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن